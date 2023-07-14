Елену Милашину допросил следователь из Чечни

Следователь из Чечни допросил журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, которая в начале июля подверглась нападению в Грозном. Об этом сообщает "Команда против пыток".
Милашина рассказала следователю, что нападавшие угрожали ей убийством, если она вернётся в Чечню. "Мы тебя уже били, ты не поняла, это второе предупреждение, третьего не будет", - пересказала их слова журналистка.
Милашина опасается за свою жизнь, в случае если придётся участвовать в следственных действиях в Чечне. "Команда против пыток" заявила ходатайство о предоставлении ей государственной защиты.
- Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова произошло утром во вторник, 4 июля, когда они прилетели в Грозный в командировку. Такси, на котором Милашина и Немов ехали из аэропорта в центр города, остановили неизвестные. Они силой посадили журналистку и адвоката в один из своих автомобилей, довезли до близлежащего оврага, где стали жестоко избивать. Немова ударили ножом в ногу, а Милашиной специально били по пальцам рук, грозя отрубить их.
- Милашина и Немов отметили, что преступников интересовала только техника и служебные документы. Другие материальные ценности их не интересовали. Журналистка уверена, что нападение на неё и адвоката Немова напрямую связано с их профессиональной деятельностью на территории Чечни.
- Елена Милашина и Александр Немов прилетели в Чечню на приговор Зареме Мусаевой – матери чеченских активистов и критиков Рамзана Кадырова братьев Янгулбаевых и супруги судьи Сайди Янгулбаева (все они находятся за пределами России).
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