Елену Милашину допросил следователь из Чечни

Следователь из Чечни допросил журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, которая в начале июля подверглась нападению в Грозном. Об этом сообщает "Команда против пыток".

Милашина рассказала следователю, что нападавшие угрожали ей убийством, если она вернётся в Чечню. "Мы тебя уже били, ты не поняла, это второе предупреждение, третьего не будет", - пересказала их слова журналистка.

Милашина опасается за свою жизнь, в случае если придётся участвовать в следственных действиях в Чечне. "Команда против пыток" заявила ходатайство о предоставлении ей государственной защиты.