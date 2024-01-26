Ельцин - Клинтону в 1994 году: Россия должна первой вступить в НАТО

Россия должна стать первой страной бывшего Варшавского договора, которая вступит в НАТО. Такую мысль в ходе переговоров с президентом США Биллом Клинтоном в Москве в январе 1994 года высказал тогдашний президент России Борис Ельцин. Расшифровку переговоров опубликовал, вместе с другими документами о визите Клинтона в Россию, Архив национальной безопасности США.

В сообщении Посольства США об обеде с участием Ельцина и Клинтона в подмосковной резиденции Ново-Огарёва 13 января 1994 года говорится, что Ельцин высказал мнение, что отношения между Соединёнными Штатами и Россией должны лежать в основе системы безопасности в мире. "Россия должна стать первой страной, которая вступит в НАТО. Потом могут последовать другие страны Центральной и Восточной Европы", - приводятся слова президента России. Ельцин предложил создать "своего рода картель" для обеспечения глобальной безопасности, в который вошли бы США, Россия и страны Европы.

После этого Ельцин признал, что в данный момент Россия не готова к членству в НАТО, и отметил, что не знает, какой будет реакция Китая на этот шаг. Он предположил, что какие-то соображения на этот счёт могли бы быть у ЦРУ, отметив, что в России больше нет КГБ, и она не может сама провести такое исследование. По словам Ельцина, распустив КГБ, Россия сэкономила много денег (в 1994 году существовала Служба внешней разведки России, а также Федеральная служба контрразведки - предшественница нынешней ФСБ).

Клинтон в ответ на слова Ельцина заявил, что в случае если Россия и другие страны Европы будут сотрудничать, мир в Европе может быть обеспечен на сто лет и даже больше. При этом он не прокомментировал высказывания российского президента о НАТО.

Опубликованы также документы о других переговорах Ельцина и Клинтона во время визита - они встречались несколько раз. Обсуждались в том числе реформы в России, вопрос о ядерном оружии в Украине, ситуация в Грузии. Ельцин заявил, что категорически не согласен с обвинениями в имперских амбициях, звучащими в адрес России. Клинтон, в свою очередь, говорил, что в ряде стран Европы растёт недоверие по отношению к Москве, особенно после успеха националистических и популистских сил на выборах в Госдуму в 1993 году, однако заверял, что сам он верит в успешный переход России к демократии и в то, что Россия должна играть большую роль в европейских делах. Тема расширения НАТО как таковая не обсуждалась.

При этом Клинтон на переговорах поднимал болезненные для Москвы вопросы о слежке за американскими дипломатами и о продаже оружия таким странам, как Северная Корея, Иран и Ирак.

Несколько лет назад были опубликованы в частности беседы Ельцина с Клинтоном в 1999 году, когда отношения между США и Россией уже заметно ухудшились. Ельцин тогда уже не говорил о вступлении России в НАТО, но предлагал президенту США "отдать Европу России", чтобы та обеспечила там безопасность. Клинтон в ответ отшутился.

Россия никогда официально не подавала заявку на членство в НАТО. В 1997 году был создан Совет Россия-НАТО, отношения между Москвой и Североатлантическим союзом назывались стратегическим партнёрством. Москва возражала против вступления в НАТО стран бывшего Варшавского договора (процесс расширения начался в 1999 году), однако угрозой его стал называть только преемник Ельцина на посту президента, Владимир Путин.