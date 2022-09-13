Эмми-2022: лучшими сериалами признаны "Наследники" и "Тед Лассо"

Сериал "Наследники" получил премию "Эмми" как лучшая драма, "Тед Лассо" – как лучшая комедия.

Американский сериал "Наследники", рассказывающий о борьбе детей умирающего медиамагната за главенство в компании, также был отмечен за лучший сценарий. "Важная неделя для наследников: новый король Великобритании, "Эмми" для нас. Правда, для нашей победы потребовалось немного больше голосов, чем для принца Чарльза", – пошутил со сцены создатель сериала "Наследники" Джесси Армстронг.

Комедийный сериал "Тед Лассо", главный герой которого – оптимистичный тренер сборной колледжа по американскому футболу, получил главную награду второй раз подряд. Джейсон Судейкис и Бретт Голдстейн, исполнившие главную роль и роль второго плана соответственно, также повторно были признаны лучшими в своих номинациях. Кроме того, сериал получил премию за режиссуру картины в жанре комедии.

За лучшую мужскую роль в драматическом сериале наградили Ли Джон Джэ из "Игры в кальмара", снятого в Южной Корее. Он стал первым азиатским актёром, выигравшим в этой номинации. За кулисами Ли выразил надежду, что эта награда откроет двери для других актёров из Азии.

Лучшими ведущими актрисами, по мнению жюри, стали Зендея из драматического сериала "Эйфория" о группе подростков, переживающих трудное взросление, и Джин Смарт из комедийного сериала "Хитрости". В прошлом году Смарт получила такую же награду.

Сериал "Белый лотос" о непростой жизни отдыхающих в одноимённом отеле наградили премией как лучший мини-сериал, его также отметили ещё в нескольких номинациях.