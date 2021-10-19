"Ему нужны массы": опубликована характеристика Навального из СИЗО

В инстаграме оппозиционера Алексея Навального опубликована фотокопия его учётной карточки из московского СИЗО "Матросская тишина", где он содержался в начале нынешего года после ареста и до этапирования в колонию.

Учётная карточка содержит фото Навального в профиль и анфас, а также ориентировку как на склонного к побегу и психологическую характеристику.

В психологической характеристике дословно говорится следующее: "Раскованный, свободен в самоутверждение, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним".

В комментарии от первого лица в инстаграме Навальный иронизирует над характеристикой, называя её "величайшим политическим напутствием": "Большое спасибо вам, тюремные психологи ФСИН. Отличная инструкция каждому, кто стремится к Прекрасной России Будущего... Мы нуждаемся в помощи друг друга, ведь нашей заветной цели не добиться в одиночку".

Недавно Навальный сообщал о том, что в колонии во Владимирской области, где он содержится с марта, он недавно был снят с учёта как "склонный к побегу" и был поставлен на другой учёт – как лицо, склонное к экстремизму. Навальный отмечает, что в бытовом плане это проще, поскольку прекратились ночные проверки, в ходе которых его будили.

Навальный отбывает наказание по так называемому "делу Ив Роше", которое он считает сфабрикованным по политическим мотивам. Правозащитники признали его политзаключённым.