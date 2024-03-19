"Эпитафия выборам". Как в России воруют голоса избирателей

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Исследовательский проект CEDAR с помощью математических и статистических методов проанализовал 12 электроральных кампаний в России с 2000 года и пришёл к выводу, что за 24 года выборы федерального уровня превратились в их имитацию. Что означают рекордные результаты Владимира Путина на выборах 2024 года? Можно ли доверять тем математическим методам, которые использовали исследователи? Были ли в России хоть раз честные выборы?

С исследованием проекта можно ознакомиться на сайте CEDAR и в материале “Новой газеты. Европа”

Гость подкаста:

Арнольд Хачатуров, основатель проекта CEDAR