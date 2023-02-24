Эрдоган говорил по телефону с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил его за выражение народу Турции сочувствия и солидарности. Жертвами недавних подземных толчков в Турции и Сирии, по последним данным стали более 50 тысяч человек. Только в Турции - более 44 тысяч погибших.

Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию, вызванную войной. Президент Турции выразил готовность содействовать поискам мира на основе прекращения огня между Россией и Украиной и переговоров между воюющими сторонами. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.



В пятницу, после разговора с Зеленским, Эрдоган связался с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в в ликвидации последствий землетрясений в Турции. Как отмечается на сайте Кремля, Путин подтвердил готовность и впредь оказывать Турции содействие при ликвидации последствий землетрясения.

В директорате по вопросам коммуникаций президента Турции отметили, что президенты обсудили "развитие событий вокруг российско-украинской войны". В Кремле, как отмечает "Европейская правда", упомянули лишь о дискуссии по "зерновой сделке" и необходимости "устранения препятствий для соответствующих поставок из России в страны, которые в этом больше всего нуждаются".