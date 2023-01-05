Эрдоган призвал Путина к прекращению боевых действий

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они обсудили отношения двух стран, вопросы энергетики, войну в Украине и конфликт в Сирии, сообщает турецкое новостное агентство "Анадолу".

Эрдоган, говоря о войне в Украине, заявил Путину, что "призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий". Какие-либо высказывания Путина турецкое агентство не привело.

Пресс-служба Кремля по итогам переговоров сообщила, что российский президент заявил Эрдогану о "деструктивной роли западных государств", которые передают Украине военную помощь. Путин также подтвердил свою открытость к диалогу с Киевом, однако украинские власти, по его мнению, должны выполнять требования российской стороны и учитывать "новые территориальные реалии".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что готов говорить с Россией только при условии возвращения Киеву всех захваченных территорий, включая аннексированный Крым. Москва же настаивает на признании Украиной российской аннексии Крыма и четырёх областей.

Турция – единственная из стран НАТО, которая не присоединилась к санкциям против России из-за войны в Украине. При этом Анкара оказывает гуманитарную помощь Киеву и поставляет Украине оружие. Турция также предлагает себя как посредника для переговоров по урегулированию конфликта. В Стамбуле этой весной проходили переговоры между делегациями России и Украины, закончившиеся неудачей. Там же впоследствии при посредничестве Турции и ООН было заключено соглашение, позволившее начать вывоз зерна из украинских портов, заблокированных Россией в ходе вторжения в Украину.

Реджеп Эрдоган отмечал, что Турция придерживается "уравновешенного" курса в российско-украинском конфликте. С начала полномасштабной российско-украинской войны он неоднократно встречался как с Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.