Эрдоган верит, что Путин продолжит зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на то, что его российский коллега Владимир Путин пересмотрит решение о выходе Москвы из зерновой сделки, регулировавшей порядок вывоза зерна из украинских портов, ранее блокировавшихся Россией. "Я думаю, что Россия заинтересована в сохранении этого гуманитарного моста", – передает слова Эрдогана агентство Reuters.

Турецкий президент сообщил, что на сегодня запланированы переговоры министров иностранных дел двух стран – Хакана Фидана и Сергея Лаврова. Кроме того, сам Эрдоган планирует поговорить с Путиным по телефону – ещё до того, как состоится запланированный на август визит российского президента в Турцию.

Россия объявила о том, что выходит из зернового соглашения, заключенного год назад при участии Турции и ООН. Москва считает, что часть сделки, касавшаяся её требований, не была выполнена. Одним из условий, которые выдвигает Россия для продления зернового соглашения, является переподключение Россельхозбанка к международной системе обработки банковских платежей SWIFT, от которой он был отключён из-за санкций. Также Москва настаивает на устранении припятствий для экспорта российского зерна, удобрений и поставок аммиака в Европу через Украину.