Ермак: Зеленский хочет встретиться с Трампом "как можно скорее"

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и как можно скорее и подписать американский мирный план. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью Axios.

По словам Ермака, встреча может состояться уже в пятницу, 27 ноября — в День благодарения в США. Такой срок ранее называл Трамп.

Ермак также отметил, что проект мирного плана соответствует интересам Украины. Главный вопрос, который Зеленский и Трамп должны обсудить во время саммита, касается территорий.

В свою очередь Вашингтон заявил, что в переговорах по урегулированию в Украине осталось проработать "несколько деликатных деталей".

"За последнюю неделю Соединенные Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США", — написала в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Зеленский в ходе видеозвонка с лидерами стран "коалиции желающих" согласился с большинством пунктов плана Трампа.

Стармер заявил во время выступления в Палате общин, что европейские союзники Украины решили не продвигать собственный мирный план, а сосредоточиться на внесении изменений в инициативу администрации президента США.

"Был достигнут чёткий консенсус, что нам следует работать с существующим текстом, пускай некоторые его разделы неприемлемы, потому что другие разделы крайне важны. Мы будем работать с этим текстом, не с другим", — сказал Стармер.

