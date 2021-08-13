Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже токенов музея

Лидер германской группы Rammstein Тилль Линдеманн организовал незаконную продажу цифровых изображений – NFT-токенов – из Эрмитажа, где артист снимался в клипе на песню "Любимый город". Об этом заявил Эрмитаж.

Использование предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов не было и не могло быть согласовано с музеем, говорится в телеграм-канале музея.

Как утверждается, солист Rammstein лично заключал с Эрмитажем договор, согласно которому певцу разрешалось использовать изображения музея исключительно в клипе.

Группа Rammstein и Тилль Линдеманн сообщение российского музея пока не прокомментировали.

Съемки клипа на песню "Любимый город" советского композитора Никиты Богословского прошли в Эрмитаже в мае в рамках Года Германии в России.

NFT (non-fungible tokens) —виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети, которые нельзя обменивать друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. NFT-токен даёт эксклюзивные права на фото, видео, аудио, текстовый контент и любые другие цифровые товары.

Эрмитаж выпускает NFT-токены с изображением предметов из собраний музея с криптобиржей Binance. Работы будут доступны в конце августа.

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