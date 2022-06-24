Эрмитаж и Минкульт объявили мораторий на выставки в США и Европе

Петербургский Эрмитаж ввёл годовой мораторий на выставки в США и Европе. По мнению руководства музея, в нынешних условиях западные страны не могут гарантировать своевременный возврат экспонатов. После начала войны в Украине Эрмитаж несколько раз сталкивался с задержками и трудностями возвращения в Россию произведений искусства, которые были вывезены за границу для показа в музеях Европы.

В пятницу стало известно, что министерство культуры фактически ввело мораторий на участие в зарубежных выставках любых российских музеев. Оно прекратило выдавать разрешения на временный вывоз музейных экспонатов из России. Ведомство пообещало, что вывоз предметов искусства в "дружественные" страны возобновится с 2023 года.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью "Российской газете" заявил, что Россия подвергается атаке Запада в сфере культуры. Последние выставки Эрмитажа за рубежом он назвал "мощным культурным наступлением, своего рода спецоперацией, которая многим не нравится, но никому нельзя дать помешать нашему наступлению". Говоря о войне в Украине, Пиотровский подчеркнул, что придерживается формулы "быть со своей страной, какая бы она ни была". В то же время он отметил, что российская культура неразрывно связана с европейской культурой и самой Европой, и "спецоперация здесь ничего не меняет".

Пиотровский также рассказал, что Эрмитаж уже вводил мораторий на вывоз произведений искусства из своих коллекций - правда, на выставки внутри России. Негласный запрет был принят дирекцией Эрмитажа в начале 1990-х годов, когда внутрироссийская ситуация была небезопасной для перемещения ценностей и представляла слишком высокие риски. Тот мораторий действовал около десяти лет.

Директор Эрмитажа призвал российские музеи ориентироваться на опыт блокады Ленинграда как на образец умения сохранять культурные ценности, продолжать работу и делать совместные выставки с теми странами, которые не присоединились к санкциям против России - например, странами Азии.

Интервью Пиотровского вызвало бурное обсуждение российского культурного сообщества в социальных сетях. Многие художники и арт-критики, придерживающиеся антивоенной позиции, назвали его милитаристским, имперским и "позорным".

После начала войны филиал Эрмитажа в Нидерландах досрочно закрыл проходившие там выставки, объявил о разрыве отношений с российским музеем и сменил название.