ЕС готовит пакет помощи Украине на сумму около 50 миллиардов евро

Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине на сумму около 50 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, предложение подготовлено Еврокомиссией. Средства должны пойти на покрытие текущих расходов украинского правительства, в частности выплату пенсий и зарплат сотрудникам бюджетной сферы, а также на восстановление наиболее важных объектов, пострадавших в результате российского вторжения.

Ожидается, что о новом, крупнейшем пакете помощи, будет объявлено в преддверии международной конференции в Лондоне, посвящённой послевоенному восстановлению Украины. Она открывается в британской столице 21 июня.

В отличие от предыдущих пакетов помощи Украине от ЕС, 50-миллиардный пакет будет финансирован за счёт взносов стран-членов Евросоюза, а не заимствований на финансовом рынке. Пока не известно, все ли страны ЕС присоединятся к этой схеме.

Условием выделения средств будут дальнейшие реформы в Украине - в особенности в сфере борьбы с коррупцией и укрепления правового государства.

Как говорится на официальном сайте ЕС, за год после начала российского вторжения в Украину Евросоюз предоставил Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь на сумму, превышающую 67 миллиардов евро. Объём нового пакета помощи, таким образом, лишь несущественно меньше общего объёма помощи, предоставленной Евросоюзом Украине ранее.