ЕС готовит полный запрет на морские услуги для поставок нефти из России

Проект нового, 20-го пакета санкций Евросоюза против России предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы ужесточаем экспортные ограничения в Россию, устанавливая новые запреты на товары и услуги — от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности – на сумму более 360 миллионов евро", – сказала она.

Под санкции попадут ещё 43 судна, которые ЕС считает частью российского "теневого флота". Их общее число вырастет до 640.

Евросоюз также ограничит приобретение танкеров "для использования в составе теневого флота" и запретит предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих сжиженный природный газ, в дополнение к уже действующему запрету на его импорт.

Кроме того, ограничения затронут ещё 20 российских региональных банков, а также компании и платформы, связанные с криптовалютами.

"Мы также нацелены на ряд банков в третьих странах, причастных к содействию незаконной торговле товарами, находящимися под санкциями", – заявила фон дер Ляйен.

Среди других мер – запрет на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов, ранее не подпадавших под санкции, на сумму более 570 миллиаонов евро, а также дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, включая материалы для производства взрывчатых веществ. Евросоюз также предлагает ввести квоту на аммиак, чтобы ограничить существующий объём импорта.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что под ограничения может попасть импорт российских металлов, включая иридий, родий, платину и медь. Издание Politico отмечало, что ЕС опаздывает с принятием 20-го пакета санкций, но может ввести его "в любой день". Ожидается, что санкции будут представлены до 24 февраля, писали Politico и Euractiv.

Российские власти считают западные санкции незаконными и неэффективными.