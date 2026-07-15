ЕС исключит военнообязанных из механизма защита граждан Украины

Страны Евросоюза согласовали продление механизма временной защиты для граждан Украины до марта 2028 года, но исключили из него военнообязанных украинцев. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

Новые правила будут распространяться только на новых заявителей и не затронут украинцев, которые уже пользуются временной защитой Евросоюза.

В ЕС отмечают, что для получения временной защиты граждане Украины должны будут доказать, что освобождены от воинских обязательств. Например, им необходимо предъявить паспорт с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что они покинули Украину на законных основаниях. Кроме того, они могут предоставить документ в бумажном или электронном формате, удостоверяющий освобождение от воинской обязанности или выполнение соответствующих требований, пишет "Настоящее Время".

Министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О’Каллахан отметил, что это "решение обеспечит стабильность тем, кто нашел убежище в ЕС". "Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Украину. И в рамках нашей поддержки мы также хотим убедиться, что Украина может защитить себя. Именно поэтому наша программа временной защиты учитывает законные потребности Украины", – отметил он.

Ранее власти Украины просили Евросоюз не продлевать действие документа о временной защите для военнообязанных украинцев в возрасте от 23 до 60 лет. Ряд стран ЕС также высказывался за то, чтобы механизм не распространялся на военнообязанных.

О планах прекратить выдачу ВНЖ гражданам Украины, не освобождённым от военной службы, уже заявили власти Дании. Министр по делам иммиграции и интеграции Дании Мортен Бедсков заявил, что правила пребывания в стране не должны использоваться для уклонения от мобилизации в украинские вооружённые силы. Примеру Дании, как сообщалось, могут последовать Чехия, Польша и Германия.

Страны ЕС активизировали механизм временной защиты для граждан Украины вскоре после российского вторжения в 2022 году. Он предусматривает, что украинцы могут жить в странах ЕС на тех же основаниях, что и получившие убежище, до окончания действия механизма. С тех пор он ежегодно продлевался.



