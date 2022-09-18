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ЕС может лишить Венгрию 7,5 миллиардов евро

Виктор Орбан

Европейская комиссия в субботу рекомендовала Совету ЕС заморозить около 7,5 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, в связи с подозрениями в коррупции и беспокойством относительно верховенства права в стране. Это первый подобный случай в истории ЕС.

Возможность не выделять средства из европейских фондов странам, в которых подрывается верховенство права и демократические принципы, страны ЕС одобрили около 2-х лет назад - несмотря на возражения Венгрии и Польши. Член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы бюджета, Йоганнес Ган заявил, что Будапешт должен решить проблемы, которые вызвали вопросы у Еврокомиссии, до 19 ноября. Он обратил внимание прежде всего на недостаточные меры, которые принимают власти Венгрии по борьбе с коррупцией и конфликтами интересов, отметив, что в таких условиях нельзя поручиться за то, что средства ЕС пойдут по назначению.

Многочисленные неправительственные организации, другие страны ЕС, венгерская оппозиция критикуют правительство Виктора Орбана и по другим основаниям - обвиняя его в авторитарных тенденциях, подавлении НКО, ограничении прав ЛГБТ и женщин, подчинению себе судов и СМИ. Европарламент на днях принял резолюцию, в которой констатировал, что Венгрия сейчас перестала быть полноценной демократией и превратилась в "электоральную автократию".

Представитель венгерских властей заявил, что Будапешт намерен выполнить все 17 обязательств, которые он взял на себя в ходе переговоров с Еврокомиссией. Речь идёт, помимо прочего, о создании специализированного антикоррупционного агентства, а также внести ряд изменений в законодательство. В Будапеште считают, что этого будет достаточно, чтобы не потерять финансирование.

Виктор Орбан, находящийся у власти более 10 лет, по многим политическим вопросам занимает позицию, отличающуюся от позиции большинства лидеров стран ЕС. Речь идёт и об отношении к войне в Украине. Осуждая российскую агрессию, Венгрия отказывается поставлять Киеву оружие, а также критикует санкции ЕС в отношении Москвы, блокируя или пытаясь заблокировать ряд предложений по их ужесточению.

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