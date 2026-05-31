ЕС может заморозить потолок цен на российскую нефть из-за Ирана

Евросоюз рассматривает возможность сохранить действующий потолок цен на российскую нефть на уровне 44,10 долларов за баррель вместо его планового пересмотра летом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, из-за войны на Ближнем Востоке и перебоев с судоходством через Ормузский пролив мировые цены на нефть выросли. В таких условиях автоматический пересмотр механизма мог бы привести к повышению потолка примерно до 65 долларов за баррель – выше прежнего уровня в 60 долларов, согласованного странами "Группы семи".

Среди обсуждаемых вариантов – сохранение нынешнего уровня до конца года или ограничение возможного повышения отметкой в 60 долларов за баррель. Эти меры могут войти в 21-й пакет санкций ЕС против России, который планируется представить в начале июня.

Кроме того, Брюссель обсуждает новые ограничения против банков, нефтетрейдеров, криптооператоров и компаний из третьих стран, которые, по мнению ЕС, помогают Москве обходить санкции. Также под ограничения могут попасть около 20 судов "теневого флота", используемого для экспорта российской нефти в обход санкций.

