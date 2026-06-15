ЕС начал официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

Европейский Союз 15 июня формально одобрил открытие так называемого первого кластера переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Это означает официальное начало переговоров двух стран о вступлении в союз. О решении было объявлено несколько дней назад после того, как Венгрия перестала блокировать открытие переговоров, достигнув с Украиной договорённостей о гарантиях прав венгерского меньшинства. Сегодня оно было официально подтверждено в ходе конференций о расширении ЕС, которые прошли в Люксембурге с участием стран-кандидатов.

О начале переговоров объявила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Первый кластер включает в себя важнейшие политические вопросы, среди которых в том числе борьба с коррупцией, верховенство права и защита прав человека, а также обеспечение демократических процедур. В ходе переговоров должны быть определены меры, которые должна принять Украина для гармонизации своего законодательства с законодателсьтвом ЕС.

Всего кластеров шесть, в Украине ожидают, что уже в июле откроются переговоры по оставшимся пяти. Сами переговоры, однако, могут продлиться долгие годы. В частности Черногория, ближе всего из всех кандидатов подошедшая к вступлению в ЕС, начала их в 2012 году.

Прежнее венгерское правительство Виктора Орбана блокировало начало формальных переговоров, обвиняя Украину в притеснении этнических венгров, живущих главным образом в Закарпатской области. С Молдовой переговоры не открывались, поскольку в ЕС не желали "отделять" эту страну в процессе вступления в Евросоюз от Украины. Новое правительство Петера Мадьяра в начале июня объявило о том, что достигло с Украиной соглашения о правах венгров и использовании венгерского языка, в частности в сфере образования и культуры. Это открыло путь к переговорам о вступлении как с Украиной, так и с Молдовой.