ЕС начал процедуру, ведущую к бессрочной заморозке активов РФ

Представители стран-членов ЕС на уровне послов в четверг проголосовали за то, чтобы начать процедуру долгосрочного замораживания российских активов в Евросоюзе. Об этом сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Это рассматривается как первый шаг на пути к использованию российских активов в качестве обеспечения для выплаты Украине кредита, который она, как предполагается, сможет впоследствии вернуть из средств, которые на её восстановление выплатит Россия.

Послы стран ЕС проголосовали за то, чтобы передать Европейской комиссии чрезвычайные полномочия, которые позволят сохранять российские активы замороженными на неопределённый срок. Сейчас к этим активам применяются обычные правила - их заморозку необходимо продлевать каждые шесть месяцев, причём единогласно.

Новый механизм, не являясь конфискацией активов, позволит уйти от риска необходимости возвращать активы, если какая-то из стран, например Венгрия, не проголосовала бы за продление заморозки.

Чтобы заморозить российские активы бессрочно, Германия и другие страны ЕС опираются на статью 122 договора о функционировании Евросоюза. Она предусматривает принятие мер квалифицированным большинством в случае возникновения серьезных экономических трудностей, отмечает Deutsche Welle.

Это, по мнению комментаторов, открывает путь к возможному использованию активов в качестве залога для так называемого репарационного кредита. Этот механизм может быть одобрен, как утверждается, квалифицированным большинством голосов стран ЕС, а не единогласно.

Бельгия, где заблокирована большая часть российских активов, официально по-прежнему выступает против, хотя её представители признают, что в какой-то момент российские активы всё же нужно будет использовать для целей поддержки Украины. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантировать общую ответственность всех стран ЕС за возможные риски и обеспечить наличие достаточных финансовых гарантий. У Брюсселя есть и другие условия.

СМИ сообщали, что против "репарационного кредита" выступают и Соединённые Штаты, которые предлагают использовать часть российских средств на восстановление Украины - при посредничестве американских компаний.

Ожидается, что решение о репарационном кредите может быть принято на встрече лидеров стран ЕС на будущей неделе. В России приравнивают эту меру к конфискации активов и предупреждают об ответных мерах.



