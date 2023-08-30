ЕС будет ежегодно выделять Украине по 5 млрд евро на вооружение и обучение

Евросоюз еще не достиг поставленной в марте цели – передать Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. В связи с этим глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду призвал страны ЕС заказывать больше боеприпасов для Украины. Он выступил перед журналистами после встречи министров обороны стран ЕС в испанском городе Толедо, сообщает Reuters.



В марте этого года страны ЕС согласовали план поставок Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов и ракет в течение 12 месяцев. По словам Борреля, в рамках этой части плана было поставлено около 224 тыс. боеприпасов и 2,3 тыс. ракет на общую сумму около 1,1 млрд евро. Таким образом, отмечалось на встрече министров, ЕС не приблизился и на четверть к поставленной цели, а прошло уже более пяти месяцев с начала реализации плана.



Европейский Союз создаст фонд военной помощи Украине объемом 20 млрд евро, из которого с 2024 по 2027 годы Киеву будут ежегодно выделять по 5 млрд евро на программы вооружения и обучения, сообщила "Немецкая волна".

К настоящему времени Украина получила 5,6 млрд евро военной помощи из механизма, не входящего в бюджет ЕС. Он возмещает странам Евросоюза поставки оружия Украине. Законодательство ЕС запрещает использовать бюджетные средства для военной помощи третьим странам.

Боррель предложил расширить рамки обучения украинских солдат и офицеров и подготовить до конца года 40 тысяч военных. Поставленная ранее цель - подготовить в 2023 году 30 тысяч военнослужащих ВСУ - будет достигнута уже в конце ноября, отметил он.