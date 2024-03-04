ЕС во вторник объявит об усилении роли своего военного производства

Европейская Комиссия (ЕК) предложит во вторник меры для перевода предприятий военно-промышленного комплекса в режим выпуска военной продукции. Агентство Reuters отмечает, что это станет ответом ЕС на российское вторжение в Украину. Европейский комиссар по промышленному развитию Тьерри Бретон, в частности, предложит на рассмотрение членов ЕК рекомендации по увеличении закупок вооружений, производимых европейскими компаниями.

"Нам необходимо измениться и повернуться лицом к задачам военной экономики. Это, в частности, означает, что оборонная промышленность ЕС должна принять на себя дополнительные риски — заявил Бреттон в кратком предварительном выступлении о новых мерах в развитии военной промышленности.

Бретон, в недавнем прошлом руководивший последовательно несколькими высоко технологочными компаниями, заявил, что, с учётом вероятного возвращения Дональда Трампа в Белый дом и его особой позицией относительно обязательств США в рамках НАТО — Европе предстоит умножить усилия в обеспечении своей обороны.

Reuters цитирует высказывание Бретона: "В нынешнем геополитическом контексте Европе предстоит взять на себя повышенную ответственность за свою собственную безопасность, независимо от результатов избирательных кампаний, которые могут меняться каждые четыре года".