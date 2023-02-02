ЕС намерен ввести 10-й пакет санкций против РФ к годовщине вторжения

Руководство Евросоюза стремится к тому, чтобы ЕС одобрил очередной, десятый пакет санкций против России к годовщине начала российского широкомасштабного вторжения в Украину - 24 февраля.

Об этом в четверг в ходе визита в Киев заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она приехала в столицу Украины вместе с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и большинством членов Еврокомиссии.

В пятницу в Киеве пройдёт саммит Украина-ЕС, в четверг руководители Евросоюза проводят переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, прошло совместное заседание Еврокомисии и правительства Украины. На нём глава Еврокомиссии выразила уверенность, что Украина в будущем вступит в ЕС. В прошлом году страна получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, формальные переговоры, однако, пока не начались.

Среди других мер, которые намерен в ближайшее время одобрить ЕС, фон дер Ляйен назвала потолок цен на российские нефтепродукты - это совместная инициатива с США и другими странами "Группы семи" (G7).

Ранее агентство Reuters уже писало, что новый пакет подготовят к годовщине начала войны в Украине. Пока неясно, что может войти в этот пакет. Литва и Польша намерены добиться введения санкций против российского ядерного сектора и ограничений на торговлю алмазами, однако ряд других стран ранее блокировали включение таких мер в санкционные пакеты. Речь может идти также об ужесточении контроля за попытками обходить санкции, о расширении санкций против Беларуси и о включении новых российских физических и юридических лиц в "чёрные списки".