ЕС назвал список "безопасных стран" для просителей убежища

Европейский парламент внес поправки в регламент Евросоюза о процедуре предоставления убежища. Они касаются "безопасных третьих стран" и "безопасных стран происхождения" для просителей убежища в странах ЕС, говорится на сайте Европарламента. Теперь документ должен утвердить Совет Евросоюза.

Безопасными странами для своих граждан евродепутаты признали Бангладеш, Колумбию, Египет, Косово, Индию, Марокко и Тунис, а также все страны-кандидаты в ЕС (Грузию, Турцию и Сербию). Члены ЕС могут определять "безопасные" страны происхождения на национальном уровне.

Также Европарламент утвердил новые условия концепции "безопасной третьей страны" – государства, гражданином которого проситель убежища не является, но которое может предоставить ему защиту. Им могут считать страну, с которой у ЕС или отдельной страны-члена есть договор о приеме и размещении просителей убежища, или такая страна, которую проситель убежища проезжал по пути в ЕС. В таком случае, если проситель въехал в европейскую страну через другое государство, которое эта страна считает "безопасным", страна ЕС вправе не рассматривать его заявление.

Окончательный список "безопасных третьих стран" не утвержден, и каждая страна ЕС будет в праве сама определять список таких государств.

С конца июля Германия приостановила выдачу гуманитарных виз, которые выдавали преследуемым по политическим мотивам.

Позднее Европарламент утвердил реформу механизма приостановки безвизового режима, которая упростит временное или постоянное восстановление визовых требований для стран, "представляющих угрозу безопасности или нарушающих права человека". Меры будут применяться к 61-й стране, пользующейся безвизовым режимом с ЕС, включая страны Западных Балкан, Республику Молдову и Украину, претендующие на вступление в союз.