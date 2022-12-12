ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро

Европейский совет одобрил увеличение Европейского фонда мира на два миллиарда евро в 2023 году. Этот фонд использовался странами ЕС для финансирования закупок оружия для Киева, но был в значительной степени израсходован за почти 10 месяцев войны в Украине.

"Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем за два года Европейский фонд мира доказал свою состоятельность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров по обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее", – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Европейский совет также одобрил возможность дальнейшего увеличения фонда. Общее увеличение финансового объема фонда до 2027 года составит до 5,5 млрд евро.