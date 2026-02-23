ЕС осудил выход России из конвенции против пыток и ввёл новые санкции

Евросоюз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и ввёл санкции против восьми россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Об этом говорится в заявлении Евросоюза.

Под ограничения попали три начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, два судьи, прокурор и старший следователь.

Среди попавших под ограничения ЕС – Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых, осуждённых в России за антивоенные высказывания. В список также включён Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир.

В ЕС заявили, что решение российских властей ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что ЕС непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России.

В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. В пояснительной записке указывалось, что с 2023 года Россия не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток, а сам комитет, по утверждению властей, игнорировал обращения с просьбой урегулировать ситуацию.

Кроме того, страны — члены ЕС продлили действие санкций против России еще на год — до 24 февраля 2027 года.