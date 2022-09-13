ЕС отменил решение о продлении блокировки активов Януковича

Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича против Совета ЕС и отменил решение о продлении блокировки его активов в Украине. Такое же решение принято в отношении сына Януковича Александра, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артёма. Соотвествующие правовые акты опубликованы в официальном журнале ЕС.

В постановлении суда говорится, что в ходе уголовного процесса против Януковича и Пшонки в Украине не было соблюдено право обвиняемых на эффективную судебную защиту.

СМИ отмечают, что под санкциями ЕС по основаниям украинского регламента остаются экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, а также бизнесмены Сергей Курченко и Виктор Ратушняк.

Впервые Евросоюз ввёл санкции против бывших украинских чиновников, включая Виктора Януковича, в марте 2014-го года. С 2015-го бывший президент Украины подаёт иски в европейские суды, жалуясь на предвзятое к нему отношение со стороны судебных органов в Киеве и называя преследования против него политическими.

Янукович руководил Украиной до февраля 2014 года. Тогда он сбежал из страны с помощью российского спецназа на фоне острого политического кризиса и стрельбы по участникам Евромайдана. В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил его к 13 годам заключения по обвинению в государственной измене и пособничестве к развязыванию агрессивной войны. Приговор обжалован и не вступил в силу, сам бывший президент, получивший убежище в России, свою вину категорически отрицает.