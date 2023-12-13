ЕС перед важным саммитом разблокировал 10 млрд евро для Венгрии

Европейская комиссия в среду объявила о разблокировании более 10 миллиардов евро средств ЕС, предназначенных для финансирования различных программ в Венгрии. Средства были ранее заморожены из-за проблем с верховенством права в стране.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что Будапешт принял необходимые меры по обеспечению независимости судебной власти в стране. "Венгрия может начать претендовать на выплаты в размере около 10,2 млрд евро", – говорится в заявлении комиссии. При этом остаются замороженными ещё около 21 миллиарда евро из средств ЕС, предназначенных для Венгрии, поскольку в ряде других областей требования Еврокомиссии не были выполнены, и опасения относительно верховенства закона в стране сохраняются. Речь идёт в частности о правах ЛГБТ, свободе слова, правах людей, просящих политическое убежище, и ряде других вопросов.

Комментаторы отмечают, что решение о разблокировании части средств было принято в преддверии саммита ЕС 14-15 декабря, на котором будут обсуждаться возможное начало переговоров с Украиной о её вступлении в Евросоюз, а также изменения в бюджет ЕС до 2027 года, предусматривающие выделение Украины до 50 миллиардов евро. Правительство Венгрии до последнего момента выступало против как первого, так и второго. Пока не ясно, повлияет ли шаг навстречу со стороны ЕС на позицию Будапешта. Формально разморозка средств никак не связана с Украиной и её отношениями с Венгрией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно заявлял, что против начала переговоров с Киевом о вступлении Украины в ЕС - несмотря на то, что Еврокомиссия рекомендовала их начать. Будет ли на саммите принято решение о начале переговоров, пока остаётся неясным. Сомнения выразили также власти Австрии.

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно во время визита в Аргентину поговорил с Орбаном, отметил, что не видит ни одной причины для Венгрии блокировать переговоры. Он высказался за проведение саммита с Венгрией, на котором можно было бы обсудить двусторонние отношения. В то же время, как выразился Зеленский, возможное вето Венгрии в Украине расценят так, что вето на самом деле наложил российский президент Владимир Путин.

Неясно также, удастся ли прийти к решению о выделении Украине 50 миллиардов евро, однако в данном случае, как утверждают представители ЕС, в случае отказа Будапешта возможно будет прибегнуть к "плану Б" и одобрить выделение средств, например, путём заключения межправительственного соглашения без участия Венгрии.