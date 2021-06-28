ЕС подпишет авиационные соглашения с Украиной и Арменией

Совет Евросоюза разрешил ЕС подписать соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной и Арменией. Аналогичные договоры заключат с Тунисом и Катаром.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет ЕС за такое решение. По его мнению, это очередной шаг, который приближает “вхождение Украины в единое европейское пространство” и расширяет географию путешествий для украинских граждан.

Соглашение об общем авиационном пространстве улучшает работу рынка авиаперевозок между ЕС и соседними странами. Оно позволяет наращивать конкуренцию и открывать новые направления перелетов.

"В то же время соглашение гарантирует высший уровень безопасности и создаёт равные правила игры", - добавил Нуну Сантуш, министр инфраструктуры Португалии, которая председательствует в этом полугодии в Совете ЕС.

Подписание соглашений со всеми четырьмя странами запланировано на осень этого года. Их должны ратифицировать подписанты, Евросоюз, а также все государства-члены ЕС.