ЕС подверг критике действия режима Лукашенко против Тимановской

Европейский союз подверг резкой критике действия властей Беларуси за попытку насильно отправить из Токио в Минск бегунью Кристину Тимановскую. В Брюсселе приветствовали решение Польши предоставить 24-летней белорусской спортсменке гуманитарную визу.

Попытка принудительно репатриировать Тимановскую против её воли - это ещё один пример жестокости репрессивных мер режима Лукашенко, говорится в заявлении ЕС, которое огласил представитель пресс-службы руководителя внешнеполитического ведомства ЕС. В Минске считают возможным распространять эти репрессии на атлетов и тем самым нарушать древнее правило: прекращать враждебные действия в период Олимпийских игр. Это заявление опубликовала 2 августа пресс-служба главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

Новость дополняется