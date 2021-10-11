ЕС подверг санкциям 8 российских чиновников в аннексированном Крыму

Европейский союз ввёл санкции против восьмерых граждан России - за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Речь идёт о сотрудниках правоохранительных и судебных органов, которые принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам.

В списке лиц, подвегшихся санкциям, указаны:

глава управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, глава регионального следственного управления Владимир Терентьев, крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.



Эти лица преследовали или притесняли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя, отмечается на правовом портале Европейского союза.

Впервые санкции против Крыма были введены в июне 2014 года. Ранее, в марте того же года на так называемом референдуме жители полуострова, как сообщали официальные российские СМИ, поддержали присоединение Крыма к России. Государства ЕС отказались признать итоги волеизъявления, полученные в условиях российского военного давления.

Больше новостей - в видеосюжетах: