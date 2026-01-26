ЕС полностью запретит импорт природного газа из России к 2027 году

Евросоюз с начала 2027 года полностью запретит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Поставки трубопроводного газа из России запретят с 30 сентября 2027 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

К этим срокам завершится действие переходного периода для действующих контрактов. В целом запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России в ЕС начнёт действовать через шесть недель после вступления постановления в силу — на следующий день после его публикации в официальном журнале Евросоюза.

"Это постановление является ключевой вехой в достижении цели REPowerEU по прекращению зависимости ЕС от российских энергоносителей", –говорится в пресс-релизе.

Страны ЕС будут обязаны проверять происхождение газа перед разрешением на его поставку. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для физических лиц — не менее двух с половиной миллионов евро, для компаний — не менее 40 миллионов евро, либо не менее 3,5% годового оборота, либо не менее 300% предполагаемого оборота по сделке.

В случае объявления чрезвычайной ситуации и серьёзной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах Евросоюза Еврокомиссия сможет приостановить запрет на импорт российского газа сроком до четырёх недель.

К 1 марта государства ЕС должны подготовить планы по диверсификации импорта газа и оценить возможные риски при замене российских поставок. Для этого компании обязаны уведомить национальные правительства и Еврокомиссию о всех оставшихся контрактах на поставки газа из России.

Аналогичные планы должны представить и страны ЕС, продолжающие импортировать российскую нефть. В Совете ЕС сообщили, что Еврокомиссия намерена представить постановление о поэтапном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года.

После начала войны России против Украины лидеры ЕС в Версальской декларации в марте 2022 года договорились как можно скорее отказаться от зависимости от российского ископаемого топлива.

За последние годы импорт нефти и газа из России в ЕС значительно сократился. Если поставки нефти к 2025 году упали до 3% на фоне санкций, то на российский газ по-прежнему приходится около 13% импорта ЕС – более 15 миллиардов евро в год. Это, по оценке Евросоюза, сохраняет серьёзные риски для торговли и энергетической безопасности, говорится в в сообщении Совета ЕС.