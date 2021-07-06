ЕС протребовал от Минска немедленного освобождения Виктора Бабарико

Европейский союз во вторник, 6 июля, потребовал "немедленного и безусловного освобождения" Виктора Бабарико и всех задержанных журналистов и лиц, попавших за решётку за то, что отстаивали свои основополагающие права.



В заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Петера Стано подчёркивается, что Виктор Бабарико, приговоренный к 14 годам тюрьмы, содержался под стражей с июня 2020 года "только потому, что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах в августе 2020 года в качестве кандидата". Об этом сообщает "Немецкая волна".



В Евросоюзе заявляют, что этот приговор - только один из не менее чем 125 несправедливых и произвольных приговоров, недавно вынесенных в результате политически мотивированных судебных процессов. Эти процессы часто проводились за закрытыми дверями и без соблюдения надлежащих процедур, - говорится в заявлении Петера Стано, представителя Европейской внешнеполитической службы.



Евросоюз считает, что режим в Минске "должен остановить репрессии и несправедливость и привлечь виновных к ответственности". Вместе с тем в Брюсселе продолжают призывать к всеобъемлющему политическому диалогу с представителями демократической оппозиции и гражданского общества. Такой диалог мог бы, при содействии ОБСЕ, вести к новым, свободным и справедливым выборам, считают в руководстве Евросоюза.