ЕС разблокирует для Венгрии больше 16 миллиардов евро

Еврокомиссия согласилась разблокировать для Будапешта 16,4 миллиарда евро из ранее замороженных фондов ЕС. Об этом сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после переговоров в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, решение стало возможным благодаря прогрессу Будапешта в реформах, связанных с верховенством права, борьбой с коррупцией и защитой основных прав.

Из общей суммы 10 миллиардов евро поступят из фонда восстановления после пандемии, больше четырёх миллионов евро — из фонда сплочения ЕС, созданного для сокращения экономического и социального неравенства между странами-членами. Оставшиеся деньги Венгрия сможет получить после выполнения дополнительных требований, в том числе в сфере академической свободы.

Мадьяр назвал решение историческим и заявил, что его правительство вело переговоры о возвращении замороженных средств с момента прихода к власти. По его словам, обсуждение условий продолжалось всю ночь и утром 29 мая, а венгерская сторона "боролась за каждый евроцент". Мадьяр подчеркнул, что сумма эквивалентна примерно 13% годового бюджета страны.

Средства были заморожены Евросоюзом из-за претензий к состоянию верховенства права в Венгрии. В 2023 году Еврокомиссия уже разблокировала часть финансирования, но это решение впоследствии оспаривал Европарламент.

Ранее также стало известно, что новое венгерское руководство больше не намерено блокировать санкционные инициативы Евросоюза в том числе в отношении России.

Больше новостей Радио Свобода: