ЕС утвердил санкции против "Белавиа" и других белорусских компаний

Представители стран Евросоюза в среду окончательно одобрили очередной - пятый по счёту - пакет санкций против официального Минска. На этот раз санкции введены в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси со странами ЕС. Евросоюз обвиняет режим Александра Лукашенко в том, что он создал миграционный кризис искусственно, чтобы использовать его как инструмент давления.

Как сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, официально список будет опубликован в четверг. В него вошли 28 физических и юридических лиц. В списке нет граждан России и российских компаний, в том числе и "Аэрофлота", о возможном включении которого в "чёрный список" раньше писали некоторые СМИ.

Санкционный список публикует Белорусская служба Радио Свобода. В нём белорусская авиакомпания "Белавиа", которая, как утверждают в ЕС, участвовала в схемах перевозки мигрантов из стран Ближнего Востока в Беларусь. Минского международного аэропорта санкции не коснулись.

Также в списке туристические агентства и минские гостиницы, в которых селились мигранты, сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines. В список включены и крупные белорусские предприятия - "Гродно Азот" и его филиал "Гродно Химволокно", "Беларусьнефть" и "Белшина". Физические лица, включённые в список - белорусские чиновники, руководители погранслужбы, судьи. В список включён и пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей и Литвой, чтобы те попытались её пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.

Ряд стран ЕС заявляли о том, что Россия помогает режиму Лукашенко в транспортировке мигрантов или, во всяком случае, одобряет и поощряет его действия, однако официально на уровне ЕС такие обвинения не выдвигались. Москва отвергает вину официального Минска в кризисе.

После резкого обострения ситуации на границе с Польшей в начале ноября в последние дни она несколько успокоилась. Попыток прорыва через границу стало меньше. Стихийные лагеря беженцев исчезли, мигрантов белорусские власти разместили в логистическом центре. Около тысячи мигрантов покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак.

ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси - хотя в связи с миграционным кризисом с ним как с де-факто руководителем страны дважды общалась по телефону канцлер Германии Ангела Меркель. Предыдущие 4 пакета санкций были введены в связи с фальсификациями на выборах президента в прошлом году и жестоким подавлением массовых акций протеста в Минске и других городах.