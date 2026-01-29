ЕС внёс Россию в список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, решение вступило в силу 29 января.

Попадание страны в "черный список" ЕС влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из страны, включая комплексную проверку по всем сделкам. Европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег у бизнеса, а сделки будут дополнительно одобрять специальные комиссары европейской службой по борьбе с отмыванием денег (AMLA).

В списке уже есть, в том числе, КНДР, Иран и Афганистан. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) еще в 2023 году приостановила членство России из-за полномасштабного вторжения в Украину, но тогда не стала вносить в какие-либо списки. FATF неоднократно призывали внести РФ в черный или серый список.

Против включения России в список выступала не только Индия, но и другие страны БРИКС, в частности, Бразилия, Китай и ЮАР.

Внесения России в черный список Европейского союза не было никогда за всю историю отношений страны с ЕС. Несмотря на санкции, введённые после войны России против Украины, целые отрасли продолжали работать, включая нефтегазовую, часть российских банков – например, Райффайзенбанк, Газпромбанк или Россельхозбанк – сохраняли возможность работать с европейской финансовой системой, в том числе через корреспондентские счета в евро.

Ранее Европарламент исключил из списка стран с высоким риском отмывания денег ОАЭ и Гибралтар.