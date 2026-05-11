ЕС введёт санкции против израильских поселенцев

Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали введение санкций против нескольких израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также организаций, поддерживающих их. Речь идёт о тех, кто прибегает к насилию, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Санкции будут введены также против ряда высокопоставленных деятелей палестинской группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической и ответственной в частности за нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко отверг санкции, особо отметив неприемлемость уравнивания израильских поселенцев и представителей ХАМАС. Неназванный чиновник ЕС сообщил The Times of Israel, что введение санкций против членов ХАМАС было условием ряда стран ЕС, без которого они не поддержали бы санкции против поселенцев.

Проект санкций против поселенцев был предложен уже некоторое время назад, но Венгрия при правительстве Виктора Орбана блокировала этот шаг. С приходом нового правительства в Будапеште санкции были одобрены.

"Европейский Союз сегодня вводит санкции против основных израильских организаций, виновных в поддержке экстремистской и насильственной колонизации Западного берега, а также против их руководителей. Эти чрезвычайно тяжкие и недопустимые действия должны немедленно прекратиться", - написал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Ожидается, что в санкционный список будут внесены 7 физических лиц и организаций. Имена и названия пока не сообщаются, поскольку ещё предстоит техническая работа и формальное одобрение санкций Советом ЕС.

Глава МИД Израиля раскритиковал решение ЕС, заявив, что израильских граждан наказывают за их "политические взгляды". Он также отметил, что действия израильских поселенцев легальны.

В ЕС подчёркивают, что санкции вводятся именно против тех, кого в организации считают виновными в насилии против палестинцев, а не против поселенцев как таковых.

На Западном берегу Иордана, который большинство стран-членов ООН считают оккупированной Израилем территорией будущего Палестинского государства (в Израиле эти территории официально называют "округом Иудея и Самария"), живут около 500 тысяч еврейских поселенцев. Их число с каждым годом растёт. Растёт и число случаев насильственных столкновений между поселенцами и арабами-палестинцами. Вопрос о поселениях - один из ключевых спорных вопросов в процессе ближневосточного мирного урегулирования.

