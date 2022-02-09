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ЕС введёт санкции против троих депутатов Госдумы от Крыма

Российские выборы в Севастополе, архив

Комитет постоянных представителей стран — членов Европейского союза согласовал решение добавить ещё пятерых россиян в санкционный список, созданный за нарушение суверенитета Украины. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Санкции будут введены против троих депутатов Госдумы, представляющих в российском парламенте аннексированный Крым, передаёт канал "Настоящее время". Это Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, все они члены партии “Единая Россия”.

Кроме того, в санкционный список попадут председатель российского избирательного комитета Севастополя Нина Фаустова и её заместитель Александр Чмыхалов.

Их активы на территории ЕС, если они есть, будут заморожены, кроме того им будет запрещено въезжать в страны союза. Официально санкционный список будет расширен в феврале. Сейчас в нём 177 человек и 48 компаний.

  • Крым был аннексирован Россией по результатам референдума на полуострове в марте 2014 года. Он был проведён в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты региона были взяты под контроль российскими войсками. Украина и почти все страны мира не признают референдум и его итоги.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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