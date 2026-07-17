ЕС ввел санкции против российских производителей электроники для дронов "Шахед"

Евросоюз ввел санкции против главы совета директоров "АБС Электро" Ирины Харисовой и пяти российских предприятий, входящих в группу. Как говорится в сообщении Совета ЕС, ограничения стали ответом на российские удары по Киеву с 1 по 5 июля 2026 года.

В Брюсселе заявили, что предприятия группы "АБС Электро" входят в российский военно-промышленный комплекс и участвуют в производстве электронных компонентов для беспилотников. В частности, их продукция используется в дронах типов "Шахед" и "Герань" для повышения устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

В санкционный список вошло, в том числе, предприятие "ВНИИР-Прогресс", выпускающее электронные модули, системы управления и другую радиоэлектронную продукцию.

Попавшим под санкции лицам запрещён въезд в страны Евросоюза, их активы в ЕС подлежат заморозке, а европейским компаниям запрещено вести с ними бизнес.