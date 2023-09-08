ЕС ввёл санкции против 6 россиян за нарушения прав человека в Крыму

Евросоюз в пятницу ввёл санкции против шести сотрудников российских судов и спецслужб, работающих в аннексированном Крыму. Сообщение об этом опубликовано в официальном вестнике законодательства ЕС.

Санкции введены не в рамках санкционных пакетов в отношении России, а в соответствии с одобренным в 2020 году механизмом, который называют европейским аналогом закона Магнитского. Он предусматривает введение санкций против граждан любых государств, причастных к серьёзным нарушениям прав человека.

В список включены, в частности, прокуроры Елена Подольная и Анастасия Супряга, сотрудники ФСБ Денис Коровин и Виталий Власов, судьи российских судов в Крыму Длявер Берберов и Виктор Крапко.

Все они имеют отношение к уголовному преследованию российскими властями в Крыму лиц, признанных политзаключёнными. Среди них журналист Владислав Есипенко, крымскотатарские активисты, в том числе Нариман Джелялов, и представители Свидетелей Иеговы (эту религиозную организацию российские власти признали экстремистской).

Внештатный автор проекта Радио Свобода/Радио Свободная Европа Крым.Реалии Владислав Есипенко в феврале 2022 года был приговорён в аннекисрованном Крыму к шести годам лишения свободы (впоследствии срок сократили до пяти лет). Его признали виновным в хранении боеприпасов. Есипенко утверждает, что его жестоко пытали электротоком и избивали, чтобы он оговорил себя. Тем не менее вину журналист не признает.