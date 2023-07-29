ЕС ввёл санкции против "Института русского зарубежья" и ещё 4-х структур

Европейский союз ввёл санкции против семерых граждан России и пяти российских компаний. Сообщение об этом опубликовано в Официальном журнале ЕС. Евросоюз утверждает, что эти организации и связанные с ними лица причастны к распространению дезинформации и пропаганды в поддержку российского вооружённого вторжения в Украину.

В санкционный список включены "Институт русского зарубежья", АНО "Диалог", информационное агентство "Инфорос", Агентство социального проектирования, ООО "ГК Структура".

Также санкции введены против руководителей и сотрудников этих организаций: главы отдела развития стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофея Васильева (утверждается, что он ведёт провоенный телеграм-канал "Война с фейками" с сотнями тысяч подписчиков), основателя ГК "Структура" Ильи Гамбачидзе, основателя "Института русского зарубежья" Александра Старунского, гендиректоров "Инфороса" Анастасии Кирилловой и Нины Дороховой, политолога Сергея Пантелеева и директора Делового клуба ШОС Дениса Тюрина.

Причиной введения санкций против указанных лиц и компаний в ЕС назвали их участие в "распространении пропаганды в поддержку агрессивной войны России против Украины". По данным Евросоюза, эти физические и юридические лица причастны к созданию поддельных веб-страниц и правительственных веб-сайтов, а также к ведению поддельных аккаунтов в соцсетях, - отмечает "Настоящее Время".

В частности, по данным ЕС, "Инфорос" основало более 270 прокси-изданий, распространяющих пропаганду в поддержку войны в Украине. Еще в 2020 году Associated Press писало, что оно распространяет фейки о коронавирусной инфекции. "Институт русского зарубежья", как утверждает ЕС, распространяет "российскую дезинформацию". На сайте института говорится, что организация "реализует проекты, содействующие укреплению интеграции на Евразийском пространстве и консолидации русского мира". На сайте публикуются комментарии с заголовками вроде "Субъектность Украины возможна только в случае восстановления русской идентичности" (автор - включённый в санкционные списки Пантелеев).



"С этими новыми списками мы посылаем сильный сигнал, что мы знаем, как они манипулируют нашим информационным пространством и как они работают. Мы полны решимости предотвращать, сдерживать и эффективно реагировать на эти угрозы с помощью новых инструментов", – заявил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.