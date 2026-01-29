ЕС ввёл санкции против Павла Зарубина и Екатерины Андреевой

Евросоюз ввёл персональные санкции против прокрёмлевских телеведущих Екатерины Андреевой и Павла Зарубина. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Помимо Андреевой и Зарубина, под ограничения попали телеведущая Мария Ситтель, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, артист балета Сергей Полунин и рэпер Рома Жиган (настоящее имя Роман Чумаков).

В документе ЕС говорится, что люди из списка несут ответственность "за осуществление, поддержку и извлечение выгоды из действий и политики" российских властей, которые "подрывают или угрожают демократии, верховенству права, стабильности и безопасности" в Евросоюзе и Украине. Речь идёт о "манипулировании информацией" и поддержке войны, утверждают власти Евросоюза.

В обосновании санкций против Андреевой указано, что она регулярно распространяет дезинформацию и пропаганду о войне против Украины, а также поддерживает российскую армию и так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Кремлёвского корреспондента Зарубина в ЕС называют "пропагандистом с эксклюзивным доступом к повестке дня" президента России Владимира Путина. В частности, отмечается, что он первым взял интервью у Путина после начала войны против Украины, регулярно распространяет дезинформацию и в 2025 году был соведущим "Прямой линии" с российским президентом.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов в европейских банках.