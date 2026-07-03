ЕС ввёл санкции против создателей яда, которым отравили Навального

Брюссель вводит санкции против шести россиян, которые принимали участие в разработке яда эпибатидин, которым был отравлен Алексей Навальный. Об этом сообщил Совет Евросоюза.

Под европейские ограничения подпали четверо сотрудников научного центра "Сигнал": глава лаборатории Игорь Бабкин, старшие научные сотрудники Сергей Галан и Ольга Юдина, научный сотрудник Алексей Аксенов.

По данным ЕС, они проводили исследования и публиковали статьи про синтез эпибатидина, "таким образом участвуя в его разработке в качестве химического оружия".

Под ограничения попала также Ирина Деревягина, аналитик-химик ГосНИИОХТ – института, играющего центральную роль в российской программе химического оружия.

Кроме того, под санкциями оказался Михаил Гуцалюк, начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

В публикации отмечается, что попавшим в санкционные списки запрещен въезд в Евросоюз, их европейские активы подлежат блокировке, а европейским компаниям запрещено сотрудничать с этими людьми.

О том, что Алексей Навальный был убит сверхтоксичным ядом экваториальной лягушки (эпибатидином), стало известно в середине февраля 2026 года – спустя два года после смерти оппозиционера.

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