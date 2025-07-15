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ЕС ввёл санкции в отношении пяти российских судей из-за дела Горинова

Совет ЕС во вторник объявил о введении санкций в отношении ещё пяти человек за нарушения прав человека в России.

Новые санкции, как отмечается, направлены против представителей российской судебной системы, сыгравших ключевую роль в преследовании активиста Алексея Горинова, бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы.

В заявлении Совета ЕС говорится, что активы лиц, вносимых в санкционный список, подлежат заморозке, а гражданам и компаниям европейского блока запрещено предоставлять им средства.

В приложении к постановлению указаны пять действующих и бывших судей российских судов. Это Роман Владимиров, Екатерина Кириченко, Лариса Мартынова, Елена Журавлева и Максим Соколовский, отмечает "Интерфакс".

Ранее Радио Свобода сообщало со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении список, что Европейский Совет предлагает наложить санкции в связи с приговором Горинову на судью 2-го Западного окружного военного суда Романа Владимирова, судью Пресненского районного суда Москвы Катерину Кириченко, судью Мосгорсуда Ларису Мартынову, судью Мосгорсуда Максима Соколовского, судью Мосгорсуда Елену Журавлёву, а также на прокурора Пресненского района Никиту Молибога и следователя СК Константина Мягкова.

  • Алексей Горинов - один из первых осуждённых в России по статье о так называемых фейках об армии. В июле 2022 года его приговорили к семи годам колонии из-за его выступления на собрании муниципальных депутатов Красносельского района Москвы против российского вторжения в Украину.
  • В ноябре 2024 года Горинова приговорили к трём годам колонии строгого режима по новому уголовному делу - о публичном оправдании терроризма. По версии следствия, находясь в тюремной больнице во Владимирской области, Горинов в беседах с другими заключёнными оправдывал украинские удары по территории России. Общий срок заключения увеличился на год. Правозащитные организации признали Горинова политзаключённым.


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