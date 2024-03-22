ЕС ввёл санкции в связи со смертью Алексея Навального в колонии

Европейский Союз ввёл санкции против 33 физических лиц и двух организаций в связи с внезапной смертью в российской исправительной колонии оппозиционера Алексея Навального. Список опубликован в официальном бюллетене ЕС.

Как говорится в заявлении Совета, санкции введены с использованием механизма так называемого европейского закона Магнитского, в соответствии с которым санкции вводятся против лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека за рубежом.

Смерть Навального в заявлении названа "медленным убийством" - имеется в виду его длительное заключение в тяжёлых условиях. Соратники политика считают, что он был убит по приказу президента России Владимира Путина. Российские власти утверждают, что Навальный умер от естественных причин.

"Санкции - свидетельство нашей решимости привлекать российское политическое руководство и власти к ответственности за продолжающееся нарушение прав человека в России", говорится в документе. Также в нём сказано, что "Путин это не Россия, а Россия - не Путин" и говорится о поддержке российского гражданского общества.

Санкции введены против двух исправительных колоний - ИК-6 во Владимирской области, где содержался Навальный до конца прошлого года, и ИК-3 в заполярном посёлке Харп, где он умер 16 февраля.

Также под санкции попал начальник ИК-3 Вадим Калинин, вынесший навальному приговор судья Андрей Суворов и ещё несколько судей. Также под санкции попали чиновники ФСИН и министерства юстиции России и губернатор Ямало-Ненецкого округа, где умер Навальный, Дмитрий Артюхов.

В заявлении ЕС содержится призыв к освобождению всех политзаключённых в России.