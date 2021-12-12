ЕС выделил 30 млн евро на помощь гражданскому обществу Беларуси

Евросоюз выделит дополнительно 30 миллионов евро на помощь белорусскому гражданскому обществу - в том числе независимым СМИ, деятелям культуры, которые были вынуждены покинуть Беларусь, эмигрировавшим из страны предпринимателям и молодым людям. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию" - сказала глава Еврокомиссии на встрече лидеров ЕС с представителями белорусской оппозиции. Она также напомнила, что ЕС готов выделить 3 миллиарда долларов будущему демократически избранному правительству Беларуси.

Председатель Евросовета Шарль Мишель на встрече, в которой приняла участие оппозиционный лидер Светлана Тихановская, выразил надежду, что уже через год на очередном саммите Восточного партнёрства Беларусь будет представляь "демократически избранный президент". В этом же году, по его словам, на саммите, который пройдёт 15 декабря, кресло Беларуси будет пустым.

Мишель заявил, что в Беларуси сейчас более 900 политзаключённых, и заявил, что ЕС работает над тем, чтобы виновные в нарушении прав человека в стране понесли ответственность.

ЕС не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Официальный Минск, в свою очередь, в нынешнем году объявил о выходе из программы "Восточное партнёрство", объединяющей ЕС и не входящие в него страны, ранее входившие в состав СССР (кроме России).