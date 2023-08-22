Еще один новосибирский депутат нашел следы прослушки в приемной

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин нашел следы установки прослушивающего устройства в помещении своей приемной. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Депутат предполагает, что неизвестные установили камеру после ноября 2022 года, так как эта дата стоит на проложенном кабеле. Само устройство для слежения в помещении не нашли. Ранее следы установки прослушки нашли у другого независимого депутата Новосибирска Светланы Каверзиной.

"Злоумышленники перепугались, и забрали её [камеру], по всей видимости, одновременно с той, что стояла у Светланы. Но кабель, хоть и обрезан, всё ещё находится под напряжением и может неплохо так ударить вас током", — пишет Картавин.

По мнению депутата, неизвестные получили доступ к приемной с отдельным входом, закрытым на три замка, а на этих выходных вернулись, чтобы "замести следы". В разговоре с корреспондентом Сибирь.Реалии Картавин отметил, что у его приемной стоят свои замки на дверях, но это не помешало дважды попасть в помещение. Депутат считает, что тот кто проник в помещение обладал навыками оперативной работы, так как аккуратно вскрыл замки, зашёл и вышел.

В ближайшее время независимый депутат Новосибирска подаст заявление в полицию о незаконной слежке.

Антон Картавин — депутат городского совета Новосибирска, избранный в сентябре 2020 года. В 2023 году он стал одним из лидеров протеста против повышения тарифов ЖКХ в регионе, а также автором инициативы о возвращении прямых выборов мэра Новосибирска.

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