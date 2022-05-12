Пять крымских татар приговорены в России к длительному заключению

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых крымских татар к длительным срокам заключения - от 12 до 14 лет в колонии строгого режима. Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадырова, Иззета Абдуллаева, Меджита Абдурахманова и Биляла Адилова признали виновными в организации деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", а также в участии в ней.

Все пятеро являлись обвиняемыми по одному из самых массовых уголовных дел в аннексированном Крыму в отношении крымских татар. В марте 2019 года ФСБ России провела обыски в населённых пунктах Каменка, Строгановка и Белое, задержав, а затем арестовав, в общей сложности 25 человек.

Никто из подсудимых вину не признал. Выступая с последними словами в суде, крымские татары назвали уголовное дело "политически мотивированным заказом" и "давлением на весь крымскотатарский народ". Адвокаты, в свою очередь, указали, что фабула обвинения строилась на показаниях скрытого свидетеля под псевдонимом "Фаритов", проверить которые не представляется возможным.