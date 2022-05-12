Пять крымских татар приговорены в России к длительному заключению

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых крымских татар к длительным срокам заключения - от 12 до 14 лет в колонии строгого режима. Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадырова, Иззета Абдуллаева, Меджита Абдурахманова и Биляла Адилова признали виновными в организации деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", а также в участии в ней.
Все пятеро являлись обвиняемыми по одному из самых массовых уголовных дел в аннексированном Крыму в отношении крымских татар. В марте 2019 года ФСБ России провела обыски в населённых пунктах Каменка, Строгановка и Белое, задержав, а затем арестовав, в общей сложности 25 человек.
Никто из подсудимых вину не признал. Выступая с последними словами в суде, крымские татары назвали уголовное дело "политически мотивированным заказом" и "давлением на весь крымскотатарский народ". Адвокаты, в свою очередь, указали, что фабула обвинения строилась на показаниях скрытого свидетеля под псевдонимом "Фаритов", проверить которые не представляется возможным.
- После аннексии Крыма Россией в 2014 году больше ста крымских татар подверглись уголовному преследованию за участие в религиозном движении "Хизб ут-Тахрир". Десятки из них осуждены на длительные сроки заключения, остальные ждут суда. В России движение "Хизб ут-Тахрир" запрещено с 2003 года. На территории Украины и большинства европейских стран его деятельность законна. Члены движения ни разу не были замечены в подготовке или совершении терактов.
- Многие крымские татары считают, что преследование против них является местью российских властей за непризнание аннексии. Также они заявляют, что подавляющее большинство уголовных дел сфальсифицированы, их фигуранты ни в каких движениях не состояли и преступных планов не имели, зачастую уголовные дела о терроризме заводили на них только на основании найденной у них дома обычной религиозной литературы.
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