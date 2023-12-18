Ещё трое украинских детей вернулись из России к своим семьям

Россия вернула Украине троих детей, вывезенных на неподконтрольные Киеву территории. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, речь идёт о 12-летних девочке и 15-летнем мальчике – брате и сестре из Херсонской области, а также о 12-летнем мальчике.
Украине удалось договориться с Россией о передаче похищенных детей в рамках гуманитарной программы Bring Kids Back UA. Посредником в переговорах выступал Катар.
Несколько дней назад уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщала о том, что Россия передала украинской стороне двух детей. Их отправили к матери в Одессу через белорусскую территорию.
Украина обвиняет Россию в насильственной депортации украинских детей с оккупированных территорий. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе детей.
- Киев утверждает, что приблизительно 20 тысяч детей были вывезены из Украины в Россию или на контролируемую ею территорию без согласия их семей или опекунов. Вернуть на родину удалось только несколько сотен.
- Российские власти утверждают, что "спасали детей" от боевых действий и готовы вернуть тех, за кем обратятся их родители и опекуны.
- В разговоре с Радио Свобода Львова-Белова не смогла назвать точное число вывезенных украинских детей. При этом она заявила, что случаев усыновления таких детей в российских семьях не было, их брали под опеку.
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