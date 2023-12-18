Ещё трое украинских детей вернулись из России к своим семьям

Россия вернула Украине троих детей, вывезенных на неподконтрольные Киеву территории. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, речь идёт о 12-летних девочке и 15-летнем мальчике – брате и сестре из Херсонской области, а также о 12-летнем мальчике.

Украине удалось договориться с Россией о передаче похищенных детей в рамках гуманитарной программы Bring Kids Back UA. Посредником в переговорах выступал Катар.

Несколько дней назад уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщала о том, что Россия передала украинской стороне двух детей. Их отправили к матери в Одессу через белорусскую территорию.

Украина обвиняет Россию в насильственной депортации украинских детей с оккупированных территорий. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе детей.