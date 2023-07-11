Если не приглашение, то гарантии. Чего ждать Украине от саммита НАТО

Известие о том, что Турция не возражает против вступления Швеции в НАТО, прозвучавшее вечером в понедельник накануне открытия саммита НАТО в Вильнюсе, сняло с повестки дня встречи глав государств-членов НАТО вопрос, обещавший неприятные трения союзникам по Североатлантическому союзу. В то время как внезапная смена причины настроений президента Турции Реджепа Эрдогана остается загадкой. Несколькими часами раньше он требовал от западных столиц предпринять реальные шаги по приему Турции в Евросоюз в обмен на согласие с приемом Швеции в НАТО.

Теперь НАТО может продемонстрировать единодушие перед лицом российской агрессии в Украине. Через 15 месяцев после вторжения России в Украину, одной из целей которого, как заявлял Кремль, было предотвращения вступления Украины в НАТО, к Североатлантическому союзу присоединяются Финляндия и Швеция - две традиционно нейтральные скандинавские страны. Балтийское море военные аналитики уже называют внутренним морем НАТО, а страны Балтии получают надежных союзников на северном фланге.

С точки зрения Белого дома наиболее предпочтительным вариантом сейчас является организация Совета Украина-НАТО

При этом вопрос поддержки Украины со стороны НАТО и вступления Киева в Североатлантический союз станет, как считают собеседники Радио Свобода, основной темой обсуждений на саммите в Вильнюсе. Украина, по меньшей мере, может рассчитывать на гарантии более тесного сотрудничества и поддержки со стороны НАТО.

– Я думаю, что главным и наиболее острым вопросом на этом саммите станет вопрос о гарантиях безопасности для Украины, – говорит Анка Агачи, научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне. – Насколько мне известно, соответствующие обсуждения продолжаются, и их результаты вряд ли будут ясны вплоть до завершения саммита. С точки зрения Белого дома наиболее предпочтительным вариантом сейчас является организация Совета Украина-НАТО, который обеспечит тесное сотрудничество Украины с НАТО и гарантии долговременной военной помощи Киеву со стороны стран-членов.

Вторыми по важности, с моей точки зрения, будут решения, касающиеся укрепления позиции НАТО на восточном фланге. На прошлогодней встрече в Мадриде страны НАТО формально объявили о том, что Россия представляет основную угрозу безопасности стран-членов Североатлантического союза и пришли к выводу о необходимости не только повысить боеготовность, но и увеличить численность войск НАТО, способных в кратчайший срок отреагировать на российское вторжение. В Вильнюсе лидеры стран НАТО должны определить, какими ресурсами и возможностями они располагают для выполнения этих задач. Например, речь идет о создании 300-тысячного контингента быстрого реагирования, который был бы способен отразить нападение любого потенциального противника, - говорит Анка Агачи.

Саммит в Вильнюсе вряд ли обретет статус исторического, как, например, прошлогодний саммит в Бухаресте, где было объявлено, что основной задачей НАТО будет противостояние агрессивной России, но на нем будет более четко определено, как НАТО собирается осуществлять эту и другие задачи, ставшие очевидными после российского вторжения в Украину, считает американский военный эксперт сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтц:

Война в Украине показала недостаток мощностей оборонных предприятий стран-членов НАТО

– Этот саммит проходит в исключительно важный для НАТО момент, когда Североатлантическому союзу необходимо твердо определить свою позицию не только в отношении Украины, России, но и Китая, чье поведение угрожает стабильности в индийско-тихоокеанском регионе. Открытое российское вторжение в Украину в этом смысле прояснило для НАТО картину, поскольку стало совершенно очевидно, что именно обеспечение коллективной безопасности стран-членов является самой актуальной задачей оборонительного союза. Однако вопрос, как достичь этой цели, остается открытым. Я не думаю, что страны-члены НАТО готовы предложить Украине членство в НАТО. Они наверняка подтвердят готовность поддерживать Украину, предложат ей более тесную форму сотрудничества, включая обязательство оказывать ей долговременную военную помощь. Важной частью, я думаю, станет обсуждение вопроса об укреплении оборонного промышленного комплекса западных стран с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень производства вооружений с учетом угрозы со стороны России. Война в Украине показала недостаток мощностей оборонных предприятий стран-членов НАТО. В общем, я ожидаю достижения консенсуса на этом саммите по основным вопросам, поскольку мнения большинства стран, в общем, сходятся, - считает Ричард Вайтц .

В воскресенье в телевизионном интервью президент США Джо Байден заявил о том, что Украина еще не готова к членству в НАТО, и разговор о ее приеме может идти только после окончания войны. Надежды на то, что Киев получит на этом саммите приглашение вступить в НАТО, были нереалистичны изначально. Очень важно какие формулировки будут включены в заключительное коммюнике саммита, полагает бывший посол США в Украине, научный сотрудник Брукингского института Стивен Пайфер:

Идея приема Украины в НАТО приобретает все больше сторонников и в Европе, и в Соединенных Штатах

– Я не думаю, что Украина получит на этом саммите приглашение вступить в НАТО. Союзники по НАТО наверняка согласятся значительно углубить отношения между Украиной и НАТО. Очень важны формулировки, к которым прибегнут участники саммита. Готовы ли они четко определить путь, который приведет Украину в НАТО? Пока это непонятно. На мой взгляд, лишь членство Украины в Североатлантическом союзе обеспечит ее безопасность. Этому шагу в течение нескольких лет препятствовало нежелание большинства стран НАТО подогревать российское беспокойство по поводу возможного членства Украины, но кровопролитная войны против Украины, начатая Кремлем, я думаю, лишила Россию права требовать учета того, что она называет своими легитимными интересами. Сейчас есть ощущение того, что большинство стран-членов НАТО пришли к выводу, что Украина должна стать членом этого оборонительного союза, вопрос лишь в том, обозначат ли на этом саммите конкретный путь Украине к достижению этой цели.

– Как вы объясняете отказ президента Байдена поддержать идею быстрейшего вступления Украины в НАТО?

– Это отражение традиционной позиции администрации Байдена. После начала открытого вторжения России в Украину в начале прошлого года она поставила для себя две задачи: помочь Украине одержать верх в этой войне и одновременно не допустить прямого военного конфликта США и России. Баланс между этими задачами был чрезмерно, на мой взгляд, смещен в пользу недопущения конфликта с Россией. Я думаю, администрация Байдена излишне осторожничает. Однако ситуация меняется. Из разговоров с людьми в Вашингтоне я вынес ощущение, что администрация Байдена готова поддержать заключительное коммюнике, в котором будет содержаться нечто большее, чем общие слова по поводу готовности НАТО принять Украину в свои ряды. Насколько я понимаю, обсуждения этого документа будут продолжаться вплоть до окончания саммита. Известно, что в него будет включен пункт о создании совета Украина-НАТО, что еще больше сблизит Киев и НАТО. Пусть даже Украина не получит приглашения вступить в НАТО на этом саммите, но для любого объективного наблюдателя должно быть очевидно, что идея приема Украины в НАТО приобретает все больше сторонников и в Европе, и в Соединенных Штатах. Понятно, что ее очень трудно осуществить пока на территории Украины идет война, но с окончанием войны этот шаг может быть предпринят. В любом случае, сейчас идея выглядит гораздо более реалистично, чем два года назад.