"Если Путин ударит, кто ответит?" Будущее НАТО и европейская армия

В политических кругах Европы активно обсуждают тему целесообразности создания объединенной европейской армии – на фоне некоторой неопределенности позиции США по отношению к Североатлантическому альянсу. И хотя идея европейской армии не нова, на фоне войны России против Украины активизировались разговоры на тему: "А когда Россия нападет на Европу?" и как быть в этом случае. Придут ли США на помощь? Что будет в такой ситуации с НАТО? Идея создания европейской армии получила дополнительный импульс после январского выступления в Давосе президента Украины Владимира Зеленского.

Тема европейской армии, самостоятельных оборонных возможностей Европы не нова. В 1954 году был сформирован Западноевропейский союз (ЗЕС) – некое "европейское НАТО", без США. Создание ЗЕС все равно не удовлетворило тогдашнего французского лидера Шарля де Голля, и в 1966 году он вывел Францию из военной структуры НАТО.

Пройдут десятилетия, и Франция в 2009 году полностью вернется в НАТО, а Западноевропейский союз, который имел штаб-квартиру в Париже, будет распущен в 2011 году.

Сейчас причина для разговоров на тему "европейской оборонной идентичности" и возможного создания европейской армии другая. Она не в антиамериканском настрое тех или иных европейских политиков, а скорее в позиции самих США. Нынешний президент Дональд Трамп уже ставил под сомнение членство США в НАТО и даже угрожал "подтолкнуть" Россию к нападению на тех членов альянса, которые не тратят достаточно средств на оборонные цели. Также в Вашингтоне говорят о возможности сокращения американского военного контингента в Европе.

Работает ли 5-я статья Договора НАТО, суть которой сводится к принципу "нападение на одного – нападение на всех"?

Не оправдались, правда, опасения, что США больше не будут назначать американского генерала на должность командующего Объединенными силами НАТО в Европе. Тем не менее новая Стратегия национальной безопасности США, опубликованная в ноябре, гласит, что НАТО не должно иметь имидж альянса, "который постоянно расширяется".

Причиной для беспокойства европейцев являются и американские претензии на Гренландию, которая является частью территории другого члена НАТО – Дании. В Европе – на фоне уже почти четырехлетней полномасштабной войны России против Украины – нервничают: предана ли Америка идее защиты союзников? Работает ли 5-я статья Договора НАТО, суть которой сводится к принципу "нападение на одного – нападение на всех"?

Предложение Зеленского

Толчок последней волне дискуссий дал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский, который сказал, что Европе нужна объединенная армия. "Европе нужны объединенные вооруженные силы, которые смогут реально ее защитить. Если Путин решит взять Литву или ударить по Польше, то кто ответит?" – спросил 22 января в Давосе Зеленский.

В европейских структурах у Зеленского есть единомышленники. Например, член Еврокомиссии, курирующий вопросы обороны и космоса, Андрюс Кубилюс также в январе этого года на конференции "Народ и оборона" в Швеции спрашивал: что делать, если начнет сокращаться контингент войск США в Европе?

"Если американцы уйдут из Европы, как мы создадим "европейский столп НАТО"? Кто будет европейским SACEUR (командующим войсками НАТО в Европе – РС)? А как насчет европейских возможностей командования и управления, европейского штаба? Самое главное: как мы заменим 100-тысячные американские регулярные подразделения, которые являются основой военной силы в Европе?" – задавался вопросами Кубилюс.

Как мы заменим 100-тысячные американские регулярные подразделения?

Одним из вопросов, который поставил еврокомиссар, является формат потенциального европейского оборонного союза: "Должен ли он включать Великобританию и Норвегию (обе эти страны не входят в ЕС – РС)? Должен ли он включать Украину, ее вооруженные силы, оборонную индустрию и проверенный в боях опыт?".

Кстати, Зеленский в Давосе заявил, что костяком будущей европейской армии может стать миллион украинских военных, закаленных в войне против России.

Голоса оппонентов

Предложения о создании европейской армии вызвали и критику – причем со стороны руководителей как НАТО, так и Евросоюза. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании комитета Европарламента по вопросам обороны 26 января в Брюсселе сказал, что попытки сформировать автономные европейские вооруженные силы параллельно НАТО приведут к дублированию структур, нехватке личного состава и усложнению системы коллективной обороны.

"Если вы имеете в виду создание какой-то европейской армии наряду с национальными, то это, конечно, дело самих европейских стран. Но я думаю, что это приведет к значительному дублированию. Желаю успеха, если вы захотите это сделать, ведь нужно будет найти дополнительных военнослужащих, и это только усложнит ситуацию. Думаю, Путину это понравилось бы. Поэтому подумайте еще раз", – заявил Рютте.

"Если кто-то здесь думает, что Европейский Союз или Европа в целом могут защитить себя без США – продолжайте мечтать. Это невозможно. Мы нужны друг другу. США также нужно НАТО – для собственной безопасности, для безопасности Арктики, Атлантики и Европы. А для Европы самостоятельный путь означал бы не 5, а 10% (доля расходов на оборону от ВВП – РС), расширение собственного ядерного потенциала и потерю главного гаранта нашей свободы – ядерного зонтика США", – отметил Рютте.

Думаю, Путину это понравилось бы

По мнению генсека НАТО, именно сочетание возможностей НАТО и ЕС, а не создание параллельных структур, является единственным эффективным путем для обеспечения безопасности Европы.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас также считает, что невозможно создать отдельную европейскую армию в странах НАТО. "Те, кто говорит, что нам нужна европейская армия, возможно, не продумали это практически, потому что не возглавляли правительство. У вас есть одна армия и один оборонный бюджет. Поэтому, если вы уже являетесь частью НАТО, то вы не можете создать отдельную армию, кроме той, которая у вас есть", – подчеркнула Каллас 2 февраля на форуме по безопасности в Норвегии.

Она отметила, что, кроме бюджетных недоразумений, это создаст также хаос в командовании: "Кто кому отдает приказы? Если у вас есть, например, европейская армия, а затем НАТО, то мяч просто падает между стульями. И это чрезвычайно опасно. Вот почему я говорю, что мы должны укрепить европейскую оборону, которая также является частью НАТО. Давайте не выбрасывать НАТО из окна", – сказала Каллас.

С ней согласился премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, присутствовавший на той же дискуссионной панели, отметив, что "это не тот путь, по которому мы должны идти".

Все яйца в одну корзину?

"Рютте ошибается в отношении европейской обороны" – так называется статья, написанная бывшим евродепутатом Домиником Руисом Девеза и экспертом Австрийского института международных отношений Эмилиано Алессандри.

"Европа больше не может игнорировать политическую реальность. Вне зависимости от того, что кто-то может думать о Трампе и его разрушительной политике, направление движения США однозначно: Европа больше не является приоритетом. Центр стратегического веса США сейчас находится в Индо-Тихоокеанском регионе, а доминирование США в Западном полушарии имеет [для Вашингтона] более высокую ценность, чем оборона Европы. В этом изменившемся контексте класть все европейские яйца безопасности в корзину США неразумно", – пишут они в издании Politico.

Направление движения США однозначно: Европа больше не является приоритетом

"Однако ничего из этого не означает, что Европа выходит из НАТО или активно разрывает трансатлантические связи. Скорее это означает признание того, что союзы между равными являются более прочными, чем те, которые построены на зависимости. Европа, которая может полагаться на себя в военном, промышленном и политическом плане, является более надежным и ценным союзником. А 80-летний трансатлантический альянс сохранится только при условии, что США и Европа заключат новое соглашение", – добавляют авторы статьи.

Ясно, что сторонники трансатлантической связи и оппоненты европейской самостоятельности в сфере безопасности указывают не только на ненужность дублирования функций между НАТО и возможной европейской армией и на нехватку личного состава на континенте. Вопрос еще и в том, что США обладают мощнейшим ядерным арсеналом, и вся Европа фактически находится под американским ядерным зонтиком безопасности. Именно его генсекретарь НАТО назвал "зонтиком свободы" – он является сдерживающим фактором для всех потенциальных противников НАТО и Европы.

Ядерный арсенал также имеют Великобритания и Франция, но он гораздо более скромен, чем американский. Добавим к этому американский космический потенциал и космическую разведку – да и воздушную тоже.

"Насколько трудно будет для НАТО делать больше при отсутствии возможностей, которые предоставляют США? Это уровень, который Европе пока не удастся заменить. Речь и о наблюдении, и о разведке. Речь о дальнобойных ударах, о ядерном сдерживании и стратегическом уровне, который предоставляют США. Всего этого сейчас у Европы нет. Поэтому думаю, что Рютте прав. Также, как мне кажется, он мыслит долговременными категориями. Через десятилетия при огромных инвестициях и изменении доктрины Европа могла бы сделать больше, но все равно будет нелегко заменить США ощутимым образом", – говорит в интервью Радио Свобода Ян Лессер из Немецкого фонда Маршалла. По его мнению, "американская приверженность европейской безопасности не исчезает – она просто становится менее предсказуемой".

Как отмечает аналитик, "возможно, [в этих дискуссиях] имеется в виду другой тип отношений между ЕС и НАТО, когда речь идет об обороне. Но я убежден, что когда дойдет до дела, а не только намерений и политических заявлений, то в центре будет НАТО. Это может быть более европейская НАТО, но это все равно будет НАТО".