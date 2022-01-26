ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб против России по делу о крушении MH17

В среду Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении "Боинга" в 2014 году.

Представитель Нидерландов Лизбет ван Хейст заявила, что пассажиры рейса в момент гибели находились под юрисдикцией России, поскольку страна "осуществляла эффективный контроль" над территорией так называемой "Донецкой народной республики", а самолёт упал именно в этой зоне. Согласно концепции "эффективного контроля", если та или иная страна контролирует происходящее на территории другой страны, то она несёт за это ответственность.

Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Россия не влияла и не влияет на ситуацию в Донбассе. Отмечается, что это, как и другие заявления Виноградова о непричастности России к гибели пассажиров "Боинга", вызвали негодование родственников погибших, находившихся в зале заседаний.

Пассажирский рейс MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых - граждане Нидерландов, погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолёт был сбит ракетой из комплекса "Бук", который принадлежал российской армии. Снаряд, по данным следствия, был выпущен с территории, подконтрольной воюющим в Донбассе сепаратистам.

Судебное разбирательство по делу о крушении "Боинга" идёт в Нидерландах с марта 2020 года. Обвинения предъявлены бывшему министру обороны "ДНР" и кадровому сотруднику ФСБ России Игорю Гиркину, а также троим его подчинённым - россиянам Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, и украинцу Леониду Харченко.

Россия отрицает причастность к крушению лайнера и отказывается экстрадировать обвиняемых.